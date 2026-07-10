Cosa cambiò il disastro di Seveso

Il 19 luglio 1976 si verificò un incidente in un impianto chimico che rilasciò una nube tossica, intossicando centinaia di persone. Prima di quell’evento, pochi conoscevano cosa accadesse realmente all’interno dell’impianto, nemmeno tra i lavoratori. L’incidente portò alla luce la mancanza di trasparenza sulle attività delle industrie pericolose e contribuì a cambiare le leggi sulla sicurezza e l’informazione pubblica riguardo ai rischi industriali.

Dopo la nube tossica che nel 1976 intossicò centinaia di persone fu riconosciuto il diritto di sapere cosa fanno e cosa rischiano le industrie più pericolose Prima del 19 luglio del 1976 non erano in molti a sapere che cosa si facesse davvero dentro l’ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società Azionaria), nemmeno tra chi lì dentro ci lavorava. La chiamavano tutti la “fabbrica dei profumi”: un po’ perché era controllata dall’azienda svizzera Givaudan, del gruppo farmaceutico Hoffmann-La Roche, che produceva sostanze impiegate anche in profumi e cosmetici; un po’ per via degli odori che diffondeva, che spesso erano sgradevoli, penetranti, acri e qualche volta perfino insopportabili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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IL CORRIERE RACCONTA. 1976, IL DISASTRO DI SEVESO

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