Corteo storico e combattimenti per ricordare il ‘signore di Rimini’

Oggi a Rimini si svolge un corteo storico con combattimenti per ricordare Sigismondo Pandolfo Malatesta. La manifestazione include la presentazione di un progetto di ricostruzione dell’armatura, della spada e degli abiti cerimoniali del signore di Rimini. La giornata prevede eventi che ripercorrono le tradizioni e la figura storica di Malatesta, con momenti di rievocazione e dimostrazioni di combattimenti storici.

Rimini ospiterà oggi una giornata dedicata a Sigismondo Pandolfo Malatesta per presentare il progetto di ricostruzione storica dell’armatura, della spada e degli abiti cerimoniali del signore di Rimini. Si partirà alle 11.30 al Museo della Città con un’anteprima con studiosi, ricercatori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Saranno presentati la replica dell’elmo con cimiero e gli speroni di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Le repliche saranno mostrate al pubblico durante il corteo per le vie del centro di Rimini. All’incontro interverranno i sindaci di Gradara, Filippo Gasperi, e di Bienno. Ottavio Bettoni, l’archeologo Florian Messner, Elena Baistrocchi, Ferruccio Farina, Paola Fabbri, Erika Tamburini ed Ezio Zanini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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