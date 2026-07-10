Corso Sozzi rimane molto trafficato, con passanti e commercianti che affollano la strada a tutte le ore. Non si registra mai un momento di vuoto, e le vetrine dei negozi sono sempre illuminate. La presenza di persone è costante, creando un flusso continuo di pedoni e attività commerciali lungo l’intera via. La strada si mostra come un punto di ritrovo vivo e frequentato quotidianamente.

Corso Sozzi non è mai deserto. I commercianti che si affacciano sulla strada simbolo della passeggiata di Cesena hanno ragione. A qualsiasi ora, qualsiasi giorno, si incontra sempre qualcuno. Ai tavolini o ai banconi dei bar, sugli scalini della storica gastronomia, davanti alle vetrine dei negozi. Se vuoi venire in centro, devi passare da qui, superare i due edifici della Barriera e puntare verso il duomo. "Quelli sono uno spartiacque – sorride un nonno - una volta c’era il cancello, ora ci sono le telecamere, ma il risultato è lo stesso: le auto restano fuori. Dentro si va a piedi. Dentro si va a fare la passeggiata". La passeggiata è il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corso Sozzi è ancora una ’vasca’. Luci e ombre nella strada per tutti

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