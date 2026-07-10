È iniziata questa mattina a Lecce l'udienza preliminare per l'ex assessore regionale allo Sviluppo economico, coinvolto in un procedimento per corruzione. La discussione si concentra sulle accuse mosse e sulle eventuali dichiarazioni dell'imputato. Regione e Comune di Lecce sono parti civili nel processo. La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà presa nelle prossime settimane. L'udienza si è svolta in un clima di attesa e senza ulteriori sviluppi immediati.

Ha preso il via questa mattina a Lecce l'udienza preliminare a carico dell'ex assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, coinvolto insieme ad altre 26 persone, imprenditori e politici, in una presunta associazione a delinquere dedita a commettere reati contro la pubblica amministrazione, finalizzata ad agevolare progetti imprenditoriali con fondi pubblici per rafforzare il consenso elettorale. Per lui i pm leccesi avevano chiesto l'arresto. Richiesta che cadde in seguito alle sue dimissioni dall'incarico pubblico. Le accuse formulate dai pm Prontera e Carducci sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, truffa e reati fiscali, commessi tra il 2018 e il 2021. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Corruzione, al via udienza preliminare per l'ex assessore regionale Delli Noci: attesa per le sue dichiarazioni. Regione e Comune di Lecce parti civili

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