Corre veloce la nuova Ss67 Cantieri e interventi rapidi | Sarà moderna e resiliente
La ricostruzione della strada statale 67 prosegue con lavori accelerati e cantieri aperti in diverse tratte. Dopo i danni causati dall’alluvione, sono stati avviati interventi di ripristino e miglioramento. La nuova carreggiata sarà più moderna e resiliente, secondo quanto comunicato. Le operazioni sono in corso per completare i lavori nel minor tempo possibile, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità. La strada è attualmente interessata da interventi di consolidamento e rifacimento della pavimentazione.
La ricostruzione lungo la strada statale 67 sta entrando nella fase più intensa. Dopo i gravi danni provocati dall’alluvione, il rispetto del cronoprogramma dei lavori nei cantieri appaltati dall’Anas rappresenta una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e a tutti coloro che ogni giorno percorrono questa arteria strategica per il collegamento tra Romagna e Toscana. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e segretario regionale vicario del partito in Emilia-Romagna. "I primi sei cantieri attualmente aperti – spiega l’onorevole di FI – stanno procedendo secondo le previsioni: quattro interventi saranno completati entro il mese di luglio, mentre i restanti due si concluderanno entro agosto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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