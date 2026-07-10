Coppa Italia | l’Arezzo sfida l’Union Brescia il 9 agosto e Benevento-Ravenna vale la Fiorentina
L'Arezzo giocherà contro l’Union Brescia il 9 agosto nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa. La partita si terrà in casa dell'Arezzo. Nella stessa giornata, si disputerà anche Benevento-Ravenna, con la vincente che affronterà la Fiorentina. La 80ª edizione del torneo sta per iniziare, con le squadre pronte a scendere in campo.
L’attesa per l’ottantesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa sta per finire. La formazione amaranto farà il suo debutto stagionale domenica 9 agosto, quando affronterà tra le mura amiche l’ Union Brescia nel turno preliminare del torneo. La sfida, in programma alle ore 19:45, rappresenta lo scoglio iniziale per le 44 squadre iscritte alla competizione, che vede ai nastri di partenza i club di Serie A, Serie B e quattro formazioni di Serie C. Il tabellone è già stato delineato, tracciando il possibile cammino delle squadre toscane: chi supererà il turno di agosto, infatti, otterrà il pass per i trentaduesimi di finale, dove il calendario prevede già un incrocio con il Cagliari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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