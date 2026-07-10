A un mese dal debutto, il torneo di Coppa Italia Frecciarossa si avvia alla sua ottantesima edizione. Il primo turno, previsto per l’8 e 9 agosto, coinvolgerà 44 squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Tra le partite in programma, ci sarà anche la sfida tra l’Arezzo e l’Union Brescia. La competizione inizierà con il turno preliminare, che darà il via alla fase principale del torneo.

L’attesa per l’ottantesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa sta per finire. Il torneo, che vedrà la partecipazione di 44 squadre tra club di Serie A, Serie B e Serie C, si aprirà ufficialmente con il turno preliminare previsto per il fine settimana dell’8 e 9 agosto. L’Arezzo sarà la prima delle formazioni toscane a misurarsi sul campo, con l’impegno casalingo fissato per domenica 9 agosto alle ore 19,45 contro l’Union Brescia. In palio, per la vincente di questo scontro, c’è l’accesso al turno successivo, dove il tabellone prevede già l’incontro con il Cagliari. Il quadro completo del turno preliminare si articola su due giornate. Sabato 8 agosto, alle ore 20,00, si giocherà Vicenza-Catania, mentre alle ore 20,30 sarà la volta di Ascoli-Potenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Coppa Italia Frecciarossa, a un mese dal debutto: l’Arezzo sfiderà l’Union Brescia il 9 agosto

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