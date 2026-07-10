Riccardo Fraccaro si prepara a rientrare in Parlamento. Secondo fonti, il presidente del Movimento 5 Stelle avrebbe proposto un seggio riservato all’ex ministro, considerato un suo alleato di lunga data. La proposta sarebbe stata avanzata nel contesto di riorganizzazioni interne al partito. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma si parla di un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Riccardo Fraccaro pronto a tornare in Parlamento. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, avrebbe proposto un seggio bloccato al suo ex e fidato ministro. Sono le voci che circolano, nelle ultime ore, tra le file pentastellate sul recupero della storica base grillina o meglio sul quel gruppo di onorevoli che ha tradito la causa del Fondatore per sposare “Nova”, il progetto voluto dal legale foggiano. Grazie al superamento del limite del doppio mandato, introdotto dall'"avvocato del popolo”, infatti, potranno tornare a essere protagonisti della contesa per le politiche tutti quegli "ex" fermi per un quinquennio. Nel caso del nativo di Montebelluna, però, la notizia fa più rumore del solito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte promette un seggio all'amico Fraccaro

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