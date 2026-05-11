Scontro tra Ettore Licheri (M5S) e Sara Kelany (Fratelli d’Italia) a L’Aria che tira su La7. Il tema è quello dell’impegno militare italiano e, in particolare, la posizione sul conflitto tra Iran e Stati Uniti e Israele. “Il governo italiano avrebbe dovuto dire la verità, le azioni militari fuori dalla cornice del diritto internazionale non portano a niente di buono “, ha attaccato l’esponente del Movimento 5 stelle. “Faccio presente che gli Stati del Golfo hanno appena ringraziato il Presidente del Consiglio per l’opera diplomatica che sta svolgendo in sostegno della loro sicurezza”, ribatte Kelany. Licheri quindi continua: “Un regime change lo puoi fare solo se hai una forza di terra e un’opposizione organizzata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro Licheri-Kelany a La7: “Governo dica la verità, le azioni militari non portano a niente. Serve diplomazia”. “Non puoi isolarti dall’occidente”

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