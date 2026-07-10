Condò incorona il nuovo Milan | Cardinale ha ribaltato la narrazione

Il mercato del Milan si è aperto con due acquisti importanti: Gonçalo Ramos, attaccante dal PSG pagato oltre 75 milioni, e Mario Gila, difensore della Lazio, preso per circa 30 milioni. La spesa del club ha superato le aspettative, con il trasferimento di Ramos che ha stabilito un record. L'arrivo di Gila ha rafforzato la linea difensiva, mentre le operazioni hanno attirato l’attenzione degli esperti.

L'inizio di mercato scoppiettante del Milan ha sorpreso un po' tutti. Dopo l'acquisto dispendioso di Gonçalo Ramos, attaccante prelevato dal PSG per più di 75 milioni (e record di spesa per i rossoneri), è approdato a Milano anche Mario Gila, centrale della Lazio, strappato alla concorrenza del Napoli per circa 30 milioni totali. Più di 100 milioni spesi ad inizio mercato per due calciatori: indice della volontà di spendere quanto serve per vincere e rinforzare veramente la rosa. A tal proposito è intervenuto Paolo Condò, durante Calciomercato - L'Originale, ribadendo come il Milan abbia sorpreso tutti e potrebbe anche non aver finito qui: L'evoluzione del Milan targato Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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