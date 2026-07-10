Con lui Belen Rodriguez presenta il fidanzato Gaetano ed è caos sui social

Da caffeinamagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez ha pubblicamente mostrato il suo nuovo fidanzato, Gaetano, sui social. La sua scelta ha scatenato commenti e reazioni tra i follower, creando un acceso dibattito online. La showgirl non ha commentato ulteriormente, ma la notizia ha alimentato discussioni sulla sua vita privata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla relazione. La pubblicazione ha suscitato interesse e polemiche tra gli utenti della rete.

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Negli ultimi mesi  Belen Rodriguez  ha scelto di rimettere al centro della sua vita il benessere personale, lasciandosi alle spalle un periodo tutt’altro che semplice. Tra le difficoltà affrontate sul piano professionale e alcuni momenti delicati vissuti in privato, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso grazie a una nuova serenità che oggi condivide senza timori anche con i suoi fan. Dopo aver deciso di ufficializzare la relazione nelle scorse settimane, la conduttrice non ha più alcuna intenzione di nascondere la felicità ritrovata. Sui social continua infatti a raccontare piccoli frammenti della quotidianità, mostrando un rapporto fatto di complicità, leggerezza e momenti trascorsi insieme lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: Belén incontra Samira Lui in Tv e succede l'inaspettato: dalla presunta rivalità al passaggio di testimone (grazie a Maria De Filippi); Belen Rodriguez rompe il silenzio: Sto cercando di amarmi; Belen in vacanza a Corfù, spunta il patto segreto col nuovo fidanzato Gaetano; Belén Rodriguez, Francesca Michielin e le altre: ora le star si innamorano del personal trainer (e c'è chi se ne approfitta in palestra).

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