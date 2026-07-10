Con lui Belen Rodriguez presenta il fidanzato Gaetano ed è caos sui social

Notizia in breve

Belen Rodriguez ha pubblicamente mostrato il suo nuovo fidanzato, Gaetano, sui social. La sua scelta ha scatenato commenti e reazioni tra i follower, creando un acceso dibattito online. La showgirl non ha commentato ulteriormente, ma la notizia ha alimentato discussioni sulla sua vita privata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla relazione. La pubblicazione ha suscitato interesse e polemiche tra gli utenti della rete.