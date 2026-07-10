È stata presentata una tecnica di schiaritura chiamata hair touch, che utilizza uno speciale phon per illuminare i capelli. Questa procedura è indicata per ottenere un risultato molto naturale su basi sia castane che bionde. La tecnica permette di schiarire senza creare linee nette, rendendo quasi invisibile la ricrescita e conferendo un effetto sfumato e armonioso nel tempo.

D esiderate schiarire i capelli con un risultato estremamente naturale? L’hair touch è la tecnica ideale. Il suo punto di forza? La capacità di rendere la ricrescita quasi impercettibile, regalando un effetto sfumato e armonioso nel tempo. Il merito è di uno speciale strumento, simile a un phon, che permette di separare ciocche sottilissime e selezionate, creando una distribuzione delle schiariture estremamente naturale. Il risultato è una chioma luminosa, con contrasti delicati e un effetto “baciato dal sole”. Capelli fini dopo i 50 anni: ecco i tagli e colori che creano volume X Leggi anche › Beauty Shopping: gli indispensabili per la “manutenzione” dei capelli in estate Hair touch, che cos’è la schiaritura capelli “con il phon”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con l'aiuto di uno speciale phon, l'hair touch è una tecnica di schiaritura capelli che illumina in maniera molto naturale sia le basi castane che bionde

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