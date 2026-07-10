Nella riunione dei capigruppo odierna si è deciso il nuovo assetto delle commissioni comunali, con il ritorno di due consiglieri. La composizione definitiva sarà confermata solo dopo l’approvazione del consiglio comunale previsto per il 16. La discussione si è concentrata sulla distribuzione delle poltrone e sulla possibile stabilità delle nomine, anche in vista di eventuali cambiamenti notturni o all’alba. La seduta ha rappresentato l’ultimo step prima dell’approvazione ufficiale delle nuove assegnazioni.

Il sudoku è chiuso ma si sa, in politica può sempre accadere tutto e il suo contrario fino all’ultimo minuto utile. Solo oggi nella riunione dei capigruppo, propedeutica al consiglio comunale del 16, si capirà se tutte le tessere sono al loro posto e, sopratutto se durante la notte oppure all’alba restano le stesse. Intanto qualche spiffero da Palazzo Vecchio indica Luca Stella, ex presidente del consiglio, oggi in aula sugli scranni di Fratelli d’Italia, alla guida della prima commissione, Assetto del territorio, Ambiente, Qualità Urbana. È composta da 11 membri di cui 4 alla minoranza. Schema identico alle altre commissioni: ieri nella riunione di maggioranza i partiti e la lista civica Fare hanno avanzato le loro proposte seguendo la suddivisione per quote di maggioranza: due commissioni a Fare, due a Fratelli d’Italia e una alla Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune, le ultime poltrone. La griglia delle commissioni. Tornano Scapecchi e Stella

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