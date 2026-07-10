È stata completata la transizione della lotta alla criminalità organizzata verso modalità 4.0, che richiedono competenze specifiche. In passato, il contrasto si concentrava principalmente sul controllo territoriale e sulla testimonianza. Oggi, la risposta efficace a nuove forme di criminalità richiede strumenti e competenze aggiornate, in linea con le trasformazioni digitali e tecnologiche. La capacità di reagire e di adattarsi diventa fondamentale per contrastare le attività illecite in evoluzione.

C’è stato un tempo in cui la lotta alla mafia si giocava soprattutto sul controllo territoriale. In quel contesto, l’antimafia fondata sulla testimonianza, sul coraggio civile e sulla capacità di reazione dello Stato non era soltanto necessaria: era vitale. Oggi, pur restando la fermezza morale un presupposto non negoziabile, quel modello da solo non basta più. La criminalità organizzata ha completato da anni la transizione verso la cosiddetta “Mafia 4.0”: una struttura globale e transnazionale, orientata al mercato, capace di corrompere e abilissima a restare invisibile. Di fronte a questo scenario, esiste un dato scomodo ma incontrovertibile: la determinazione alla lotta non è più sufficiente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Completata la transizione criminale 4.0: per rispondere servono competenze adeguate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Taxi Driver Helped a Rich Woman… What She Did Next Changed His Life

Notizie e thread social correlati

I dati Invalsi certificano la crisi delle competenze a scuola: solo il 51,7% degli studenti arriva alla maturità con conoscenze alfabetiche adeguateSecondo i dati Invalsi, solo il 51,7% degli studenti che raggiungono la maturità possiede competenze alfabetiche sufficienti.

Nel casertano meno di uno studente su due arriva alla maturità con competenze adeguate in italiano e matematicaIn una regione del sud Italia, i dati sugli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità mostrano che meno della metà raggiunge competenze...