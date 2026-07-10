Il Como sta cercando un difensore centrale da inserire nella rosa prima dell'inizio della Champions League. Il primo nome sulla lista è Davinson Sanchez, seguito da Sarr e Opoku. La società valuta profili con esperienza internazionale e personalità, per rafforzare la linea difensiva in vista delle competizioni europee. La ricerca è ancora in corso, senza annunci ufficiali.

Tecnico, di personalità e con una robusta esperienza internazionale. È questo l'identikit del difensore centrale che il Como cerca all’alba della stagione più importante della sua storia, quella del debutto in Champions League. Il profilo perfetto risponde al nome di Davinson Sanchez, centrale colombiano del Galatasaray fresco di vetrina mondiale. Il rigore fallito contro la Svizzera agli ottavi di finale non ne ha intaccato l'appeal: il suo torneo è stato d'alto livello. Il Como lo seguiva già da tempo e ora sta accelerando per portarlo in Italia. Lì in mezzo alla retroguardia serve almeno un elemento di assoluto spessore, se non due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Como a caccia di un leader in difesa: Davinson Sanchez primo obiettivo, poi Sarr e Opoku

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