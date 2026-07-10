come soffia la transizione

Un proverbio orientale dice che quando soffiano i venti del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento. Questa immagine si applica alla transizione energetica attuale, in cui l’energia eolica gioca un ruolo chiave. La produzione di elettricità dal vento sta crescendo come parte degli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare le fonti rinnovabili. La transizione si manifesta attraverso lo sviluppo di impianti eolici e investimenti nel settore.

Un antico proverbio orientale recita: «Quando soffiano i venti del cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento». La metafora risulta perfettamente calzante per descrivere il percorso di transizione energetica dei nostri giorni, nel quale proprio l’elettricità prodotta dal vento rappresenta una risorsa fondamentale. Gli impianti eolici sono un vettore cruciale delle grandi trasformazioni in atto. Contribuiscono in misura determinante alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ma non solo: costituiscono una tecnologia essenziale anche dal punto di vista strategico, per un Paese, come il nostro, che negli ultimi anni ha toccato con mano l’importanza dell’indipendenza dalle fonti fossili e della sicurezza energetica. 🔗 Leggi su Tpi.it

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La transizione, oltre i numeri

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