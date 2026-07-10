Come Sbloccare i Siti Vietati in Ufficio o a Scuola | Guida ai Proxy e VPN

Per accedere ai siti bloccati in ufficio o a scuola, molte persone utilizzano strumenti come proxy e VPN. Questi strumenti permettono di mascherare l’indirizzo IP e di navigare come se si fosse in un’altra posizione, aggirando le restrizioni impostate dalla rete. Tuttavia, l’uso di tali strumenti può essere soggetto a regolamenti interni o legali. La procedura più comune prevede di installare e configurare un servizio VPN o di utilizzare un proxy web per accedere ai contenuti bloccati.

La scena è sempre la stessa: pausa caffè, due minuti liberi, apri un link e ti sbatte contro un muro grigio. Non è il web che manca: sono i “guardiani” della rete. Esistono modi legittimi per aggirarli — e, prima ancora, per capire quando è giusto farlo. Capita in ufficio, a scuola, in hotel. I filtri di rete non sono cattivi per natura: proteggono banda, sicurezza, produttività. Prima regola, quindi: rispetta leggi e policy del posto. Se devi accedere a un contenuto per motivi legittimi, meglio chiedere. Se invece parliamo di privacy personale, di informazione senza tracciamento o di viaggi dove i servizi cambiano per geoblocking, esistono strumenti utili — e differenze importanti da conoscere. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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Come sbloccare i siti per adulti su Google Chrome - Guida completa

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