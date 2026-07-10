Come la Juventus conta di sbloccare la trattativa per il Dibu Martinez

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus aspetta la fine dei Mondiali per riprendere le trattative con l’Aston Villa per il portiere Emiliano “Dibu” Martínez. Il club italiano non vuole spendere più di 6-7 milioni di euro e il mercato dei portieri richiede molta pazienza. A meno di un passo indietro da parte della squadra inglese, la trattativa riprenderà dopo la fine della competizione mondiale.

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. Il club bianconero non intende sborsare più di 6-7 milioni. Il mercato dei portieri in casa Juventus richiede grandissima pazienza. Salvo clamorosi passi indietro da parte dell’ Aston Villa, la trattativa per  Emiliano “Dibu” Martínez  entrerà nel vivo soltanto dopo la conclusione dei Mondiali. Per sbloccare definitivamente l’affare sarà però decisivo il braccio di ferro dello stesso portiere argentino, individuato dalla dirigenza come l’unico grimaldello utile a scardinare le rigide resistenze economiche del club inglese. A riferirlo è Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La dirigenza bianconera,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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