come ha reagito spalletti alle trattative infinite per kolo muani e dibu martinez

Spalletti ha commentato le trattative in corso per Kolo Muani e Dibu Martinez, che al momento sono ancora in fase di negoziazione e non hanno portato a un accordo. La Juventus è coinvolta nelle trattative, ma non ci sono ancora sviluppi concreti. Le discussioni sono ancora in corso e non si sono registrati avanzamenti significativi nelle trattative. Spalletti si aspetta che la società possa finalizzare gli acquisti presto.

di Francesco Spagnolo Spalletti spera che la Juve gli possa regalare presto Kolo Muani e Martinez, ma per il momento le due trattative non decollano. Le ultime. La nuova gestione di Carnevali all’interno del mondo Juventus comincia in salita, tra faldoni vuoti e strategie interamente da rifare. A pochissime ore dall’inizio del ritiro estivo, le priorità individuate sul calciomercato non sono ancora state soddisfatte. Le urgenze del nuovo corso di mercato rimangono due: individuare un portiere affidabile per il dopo Di Gregorio e inserire un centravanti. In questo scenario di profonda transizione si inserisce il lavoro di Spalletti. Come... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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