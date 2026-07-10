Le trattative per portare Martinez e Kolo alla Juventus sono ferme da tempo, senza progressi concreti. Le discussioni si sono sfilacciate, lasciando i dossier dei giocatori vuoti e richiedendo una riorganizzazione delle strategie. Nel frattempo, l’allenatore si trova spiazzato di fronte a questa situazione di stallo. La presenza di nuove figure nel management ha complicato ulteriormente i rapporti con le parti coinvolte, rendendo difficile avanzare nelle trattative.

Dossier vuoti e strategie da ridefinire. L’avventura a firma Giovanni Carnevali dentro il mondo Juventus è cominciata così: tutto da rifare e rapporti da ricostruire, soprattutto con chi ha in mano il destino dei giocatori oggetto del desiderio. La rivoluzione bianconera è a metà dell’opera perché se la governance non è più la stessa, la squadra sì e alla campanella del ritiro mancano solo settantadue ore. Due erano e restano le priorità del nuovo corso: un portiere per il post Di Gregorio e un centravanti che dia un senso all’attacco spuntato per l’annata a dir poco sottotono (eufemismo) di David ed Openda. Luciano Spalletti, tecnico alla prova ripartenza, si guarda attorno e scopre che qualcuno o qualcosa si muove: altrove i segnali sono di attivismo, e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve bloccata: Martinez e Kolo, trattative infinite. E Spalletti è spiazzato

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