Il Piemonte affronta una grave carenza idrica a causa di una siccità prolungata, con una diminuzione del 50% delle precipitazioni e la mancanza di neve in montagna. Il fiume Po ha perso fino al 76% della sua portata, costringendo alcune zone a ricorrere a autobotti per l’approvvigionamento. Fratelli d’Italia ha proposto di svuotare i fiumi come soluzione, ma gli attivisti commentano che questa misura sarebbe incostituzionale.

Il Piemonte è alle corde. La siccità incombe. Manca la neve in montagna e piove il 50% in meno. Il fiume Po ha perso fino al 76% della sua portata. L’ Alta Langa e la Valle Bormida ricorrono alle autobotti. Al punto che la Regione ha riaperto l’Osservatorio per monitorare l’acqua potabile e l’agricoltura. Ma niente paura. Fratelli d’Italia sembra avere la soluzione. È tutto spiegato in due ordini del giorno presentati recentemente da alcuni consiglieri regionali del partito di Giorgia Meloni. La proposta è quella di ricorrere ai corsi d’acqua esistenti. Tutti, senza eccezione. Andando in deroga al Regolamento regionale del dicembre 2021 “Disposizioni per l’implementazione del Deflusso ecologico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Come contrastare la mancanza d’acqua in Piemonte? L’ideona di Fratelli d’Italia: svuotare i fiumi. Gli attivisti: “È incostituzionale”

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