Una famiglia in vacanza a Rimini ha segnalato un furto all’interno della house boat affittata nella darsena. I gioielli e alcuni oggetti di valore sono scomparsi senza che siano stati trovati segni di scasso, porte forzate o finestre rotte. La casa era in ordine al momento del ritrovamento. Nessuna altra zona della barca è risultata danneggiata o violata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un furto senza porte forzate, senza finestre rotte e con la casa in perfetto ordine. È quanto denuncia una famiglia in vacanza a Rimini dopo aver trovato spariti gioielli e oggetti di valore custoditi all’interno della house boat presa in affitto nella darsena. I fatti risalgono a mercoledì scorso. La famiglia soggiornava da circa un mese sulla house boat della darsena. Secondo la ricostruzione, la moglie e la figlia erano uscite intorno alle 11 del mattino. Poco dopo anche il marito aveva lasciato l’imbarcazione, chiudendo regolarmente la porta a chiave. Era rientrato verso le 14, rimanendo all’interno fino alle 16, per poi uscire nuovamente e chiudere ancora la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo alla house boat. Spariscono i gioielli, nessun segno di scasso

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