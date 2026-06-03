Consegnate i gioielli per un confronto | il nuovo inganno dei finti carabinieri mette a segno un colpo da 10 mila euro

Un gruppo di truffatori si è spacciato per carabinieri e ha chiamato una vittima con una telefonata urgente, riferendo che la sua auto era stata fermata con persone albanesi a bordo, in possesso di oggetti in oro. Successivamente, i truffatori sono arrivati a casa della vittima e le hanno consegnato dei gioielli, chiedendo di confrontarli con altri oggetti. La truffa si è conclusa con il furto di circa 10 mila euro in gioielli.

Il piano è scattato con una telefonata carica di urgenza. “La sua auto è stata fermata con degli albanesi a bordo, in possesso di oggetti in oro”. Tanto si è sentito dire, tutto d'un fiato, al telefono, un pensionato settantenne di Ribera. A farlo, dall'altra parte del cavo, un uomo che s'è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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He Had His Wife Committed For His Pregnant Lover; She Weds A Ceo Later And He Drowns In Remorse

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