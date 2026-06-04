Claver gold in concerto live al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Claver Gold si esibirà in concerto al Casilino Sky Park di Roma. L'evento si focalizza su un viaggio musicale e introspettivo, con l'artista che presenta un repertorio incentrato sulla narrazione e sull'esplorazione delle proprie emozioni. L'appuntamento si svolge in un contesto all'aperto, offrendo un'esperienza di musica dal vivo con un forte carattere personale. L'evento è rivolto a un pubblico interessato a un concerto che combina musica e introspezione.