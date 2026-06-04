Claver gold in concerto live al Casilino Sky Park
Claver Gold si esibirà in concerto al Casilino Sky Park di Roma. L'evento si focalizza su un viaggio musicale e introspettivo, con l'artista che presenta un repertorio incentrato sulla narrazione e sull'esplorazione delle proprie emozioni. L'appuntamento si svolge in un contesto all'aperto, offrendo un'esperienza di musica dal vivo con un forte carattere personale. L'evento è rivolto a un pubblico interessato a un concerto che combina musica e introspezione.
La narrazione torna protagonista. CLAVER GOLD sbarca a Roma per un live che è prima di tutto un viaggio introspettivo tra le pieghe dell'anima. Con la sua scrittura densa, fatta di metafore affilate e immagini cinematografiche, il rapper marchigiano trasforma il palco in un libro aperto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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