Civitavecchia tartarughe protette trasportate dalla Tunisia | sventato traffico illegale

Il 10 luglio 2026, nel porto di Civitavecchia, le forze di polizia hanno sequestrato tartarughe protette provenienti dalla Tunisia e trasportate illegalmente. Il trasporto era in corso senza autorizzazioni e le tartarughe sono state trovate in condizioni di cattivo stato. Sono state identificate le persone coinvolte e sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Civitavecchia, 10 luglio 2026 – Nuovo colpo al traffico illecito di fauna protetta nel porto di Civitavecchia. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, hanno portato a termine un’operazione che ha permesso di tutelare due esemplari di specie protetta e di contrastare un nuovo tentativo di importazione illegale di animali. Durante i controlli effettuati allo sbarco dei passeggeri e dei veicoli in arrivo dalla Tunisia, le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia hanno rinvenuto due esemplari vivi di tartarughe appartenenti alla specie Testudo graec a. Gli animali erano stati accuratamente nascosti in un doppiofondo ricavato nel vano posteriore di un furgone, un espediente specificamente studiato per eludere i controlli doganali e di frontiera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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