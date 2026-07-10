Nel fine settimana, Città della Scienza propone visite guidate al Museo Corporea, spettacoli scientifici e sessioni nel Planetario. Le attività includono viaggi nell’Universo e science show tematici dedicati alla natura della luce, che viene descritta come una sostanza sfuggente e ambigua.

Un nuovo weekend a Città della Scienza tra visite guidate al Museo Corporea, viaggi nell’Universo con il Planetario e tanti science show. Il cielo si racconta attraverso la luce, la cui natura è sfuggente e ambigua. Cercheremo di capire come si propaga e quali sono i suoi inganni, le informazioni che ci dà e le leggi della natura che riguardano questo elemento affascinante e complesso! Città della Scienza ti aspetta con visite guidate al Museo Corporea, viaggi nell’Universo con il Planetario, e tanti divertenti science show tematici! Questo evento si ripete dal 11 Luglio 2026 fino al 12 Luglio 2026. Il prossimo appuntamento sarà il 11 Luglio 2026 11:30 A Città della Scienza una mostra interattiva su sensi e percezione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, l’estate continua tra visite guidate e science show tematici

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