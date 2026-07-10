A Città Alta i cellulari ora funzionano, ma la situazione rimane complicata. L’assessore all’innovazione ha spiegato che per risolvere i problemi di connettività alla radice sarebbero necessari ingenti investimenti, poiché il problema è di natura strutturale. La soluzione temporanea non basta e i disagi nelle comunicazioni continueranno, secondo quanto dichiarato. La gestione delle reti telefoniche in quella zona richiede interventi che attualmente non sono stati programmati.

Non sarà la fine delle tribolazioni telefoniche e di connettività di Città Alta perché per risolverle alla radice, spiega l’assessore all’innovazione, Giacomo Angeloni, «servirebbero investimenti monstre dal momento che il problema è strutturale». Ma se non altro sono stati risolti i numerosi disservizi registrati nei giorni scorsi, tra pos, wifi e cellulari fuori uso in capo a diversi gestori telefonici che hanno fatto dannare operatori e cittadini. E in tempi anche piuttosto rapidi, tenuto conto che tra la segnalazione dei problemi da parte delle associazioni e del Comitato dei residenti e la richiesta di un incontro urgente inoltrata dallo stesso Angeloni a FiberCop, il principale operatore nazionale indipendente di rete fissa in fibra ottica, c’era di mezzo un bollente fine settimana di luglio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Città Alta, adesso i cellulari funzionano. Ma la situazione è complicata e resterà così

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oppo Enco Air5s: auricolari leggeri, ANC adattiva e prezzo sotto 80 euro

Notizie e thread social correlati

Napoli su Gila, ma l’agente smentisce: la situazione è complicataIl Napoli sta valutando l'acquisto di un difensore centrale italiano per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

“Mio figlio rischiava la vita, a Palermo ci dissero che la situazione era troppo complicata per loro. In Germania l’hanno salvato”: così Jurgen KlinsmannJurgen Klinsmann ha riferito che suo figlio rischiava la vita e che in Italia gli avevano detto che la situazione era troppo complicata per...

Temi più discussi: Nuovo sistema di regolazione delle consegne merci nella ZTL di Città Alta, a partire dal 3 agosto; Corsarola e Piazza Vecchia, nuovi lavori fino a maggio in Città Alta: come cambia la viabilità; Città Alta senza furgoni: consegne con i carrelli partendo da cinque hub; Saldi, 328mila presenze in un solo weekend: E si spende di più.

Come si governa una città ad alta intensità di flussi e grandi eventi? Le istituzioni trovano nel digitale lo strumento strategico per programmare, coordinare e migliorare la risposta dei servizi pubblici. Ne parliamo oggi all’evento Le città del possibile di @Fond x.com

Città Alta, adesso i cellulari funzionano. Ma la situazione è complicata e resterà cosìNon sarà la fine delle tribolazioni telefoniche e di connettività di Città Alta perché per risolverle alla radice, spiega l’assessore all’innovazione, Giacomo Angeloni, servirebbero investimenti mons ... bergamo.corriere.it

Città Alta assediata dalle motoEnnesima protesta dei residenti dei Colli di Città Alta che da tempo segnalano la presenza di motociclette e ... msn.com