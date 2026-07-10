Oltre 119.000 persone in Brianza sono considerate a rischio per il caldo, secondo il Piano operativo di ATS Brianza. La classificazione si basa su età, malattie e isolamento sociale. La maggior parte dei soggetti coinvolti ha più di 75 anni o soffre di patologie croniche. La popolazione più vulnerabile si concentra nelle zone più isolate. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma i dati evidenziano un alto numero di persone potenzialmente esposte a rischi per la salute durante le ondate di calore.

Sono oltre 119mila i brianzoli a rischio per il caldo, divisi in diverse fasce di rischio. È quanto emerge dal Piano operativo per l’emergenza caldo formulato da ATS Brianza. Per promuovere interventi efficaci a tutela delle persone più vulnerabili agli effetti delle ondate di calore, come anziani, soggetti con patologie croniche, cittadini soli o che vivono in condizioni abitative fragili l’Azienda sanitaria è partita dall’analisi del territorio. L’indagine ha diviso la Brianza in 5 distretti, Carate e dintorni (quasi 20.800 persone a rischio su 13 comuni), Desio (24.900), Seregno (22.700) e il vimercatese (25mila su 21 comuni), mentre Monza che comprende la città, oltre a Brugherio e Villasanta ha il numero più elevato di persone a rischio con 26000 unità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Circa 119mila profili sotto la lente. Età, malattie e isolamento aumentano i rischi per la salute

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