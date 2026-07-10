Una delegazione di rappresentanti di partiti politici e media provenienti da 21 Paesi ha visitato Guiyang dal 3 al 6 luglio, su invito del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese. La visita si è svolta nella provincia del Guizhou, dove si sta attuando un processo di trasformazione digitale della città.

GUIYANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Su invito del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (IDCPC), una delegazione di rappresentanti di partiti politici e media provenienti da 21 Paesi si è recata in visita per quattro giorni a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, dal 3 al 6 luglio. Durante il tour, i delegati hanno esplorato il settore dei big data di Guiyang, in rapida crescita, assistendo dal vivo alle applicazioni dell'intelligenza artificiale e sperimentando in prima persona i veicoli a guida autonoma. Il viaggio ha offerto loro uno sguardo ravvicinato sui notevoli progressi compiuti dal Guizhou nella lotta alla povertà e sulla sua profonda trasformazione urbano-rurale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, a Guiyang la trasformazione digitale cambia il volto della città

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