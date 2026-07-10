Ci sarà sempre un antifascista più fascista di te

Da panorama.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento su un episodio di intolleranza ha evidenziato come spesso si reagisca immediatamente, senza riflettere. L’affermazione suggerisce che ci siano sempre persone che si oppongono con atteggiamenti più estremi rispetto a quelli che si criticano. La descrizione si focalizza su comportamenti impulsivi e reazioni rapide, tipiche di una società che preferisce risposte istantanee piuttosto che analisi approfondite. Nessuna azione o persona specifica viene citata, solo un'osservazione generale sui modi di reagire.

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Viviamo in tempi che dal punto di vista cerebrale potrebbero essere definiti pavloviani: ci si esprime su istigazione mediante reazioni immediate, facendo volentieri a meno di ricorrere all’impiccio della riflessione, l’importante è farlo in tempi rapidi. Un esempio: la premier afferma che chiedere ai partecipanti della fiera libraria romana Più libri più liberi la certificazione di antifascismo è una forma di censura. I cani pavloviani reagiscono come prevedibile, alcuni danno a lei dell’incosciente che vuole sdoganare il fascismo, altri del fascista a chi vuole attribuire patenti di antifascismo. Entra in campo anche il ministro della Giustizia, affermando che il Codice penale attualmente in vigore in Italia è stato firmato da Mussolini. 🔗 Leggi su Panorama.it

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