Ci sarà sempre un antifascista più fascista di te
Un commento su un episodio di intolleranza ha evidenziato come spesso si reagisca immediatamente, senza riflettere. L’affermazione suggerisce che ci siano sempre persone che si oppongono con atteggiamenti più estremi rispetto a quelli che si criticano. La descrizione si focalizza su comportamenti impulsivi e reazioni rapide, tipiche di una società che preferisce risposte istantanee piuttosto che analisi approfondite. Nessuna azione o persona specifica viene citata, solo un'osservazione generale sui modi di reagire.
Viviamo in tempi che dal punto di vista cerebrale potrebbero essere definiti pavloviani: ci si esprime su istigazione mediante reazioni immediate, facendo volentieri a meno di ricorrere all’impiccio della riflessione, l’importante è farlo in tempi rapidi. Un esempio: la premier afferma che chiedere ai partecipanti della fiera libraria romana Più libri più liberi la certificazione di antifascismo è una forma di censura. I cani pavloviani reagiscono come prevedibile, alcuni danno a lei dell’incosciente che vuole sdoganare il fascismo, altri del fascista a chi vuole attribuire patenti di antifascismo. Entra in campo anche il ministro della Giustizia, affermando che il Codice penale attualmente in vigore in Italia è stato firmato da Mussolini. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sara Rattaro racconta Teresa Mattei: antifascista e Costituente 30-04-2026
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