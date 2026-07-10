chiamate hot ad avvocatesse condanna e risarcimento

Un uomo è stato condannato per aver effettuato chiamate hot e offensive a due avvocate di Siena. La sentenza è arrivata ieri, confermando la sua responsabilità per molestie telefoniche. La condanna segue comportamenti simili già segnalati in passato. La decisione include anche un risarcimento alle vittime.

di Laura Valdesi SIENA Telefonate hot e offensive a due avvocatesse di Siena, l’uomo già salito agli onori della cronaca per comportamenti simili è stato condannato ieri per molestie. "La sentenza ha finalmente posto fine ad un piccolo incubo che, comunque, ha certo posto le vittime in una situazione di tensione costringendole in qualche misura a cambiare temporaneamente le proprie abitudini", il commento degli avvocati Duccio Pagni e Roberto Ivan Picci che assistevano le colleghe, costituite parte civile. Il giudice Fabio Frangini ha condannato l’uomo a 400 euro di ammenda, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati commessi nei confronti delle due toghe senesi, concedendo le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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