Luigia Fortunato, 33 anni, è morta in un episodio ancora in fase di ricostruzione. La donna, madre di un bambino, aveva terminato una relazione, ma il suo ex partner non avrebbe accettato la separazione. Secondo le prime indagini, l’uomo avrebbe agito dopo aver avuto notizia della fine della relazione e della situazione con il bambino. La vittima era conosciuta per il suo sorriso e la sua energia. Gli amici hanno espresso rammarico per non aver compreso la sua sofferenza.

Loreto (Ancona), 10 luglio 2026 – Luigia Fortunato aveva 33 anni, era una giovane mamma e quella relazione era già finita ma, secondo le prime ricostruzioni, il suo ex non avrebbe accettato di perderla né la situazione legata al loro bambino. Poi la violenza: Luigia sarebbe stata colpita più volte con un coltello, fino a morire nel corridoio di casa. Nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato Luigia ancora agonizzante. Il figlio della coppia in quel momento si trovava con la nonna materna. Il sorriso e i mille lavori per il suo bambino. Una ragazza sempre con il sorriso Luigia, estremamente solare e cordiale, dice chi la conosceva bene, gli amici di sempre, gli affittuari che abitano porta a porta e i conoscenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Luigia: il sorriso, l’euforia e i mille lavori. Gli amici: “Scusaci Gina se non abbiamo saputo capire”

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