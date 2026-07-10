Belen Rodriguez ha confermato la sua relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, mostrando pubblicamente il loro legame. La coppia ha trascorso insieme la prima vacanza d’amore, senza nascondersi. La showgirl ha deciso di rendere nota la relazione dopo mesi di speculazioni sulla sua vita privata. La loro storia è ora ufficiale e visibile ai media e ai fan.

Belen Rodriguez ha deciso di non nascondersi più e dopo mesi difficili e tante speculazioni sulla sua vita privata, la showgirl sta vivendo alla luce del sole la sua nuova storia d’amore con il personal trainer Gaetano Fidanzati. Rispondendo ai commenti di alcuni suoi follower, la conduttrice ha svelato lati inediti del suo carattere e del nuovo equilibrio raggiunto. A chi le ha sottolineato il suo evidente bisogno di tenerezza, Belen ha risposto con estrema sincerità: “ Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio.”. Una confessione che non lascia spazio a dubbi: se da un lato la showgirl è pronta ad aprirsi completamente ai sentimenti, dall’altro non ha intenzione di farsi trovare impreparata, consapevole della sua natura passionale e protettiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato “ufficiale” di Belen? Tutto su Gaetano e la loro prima vacanza d’amore insieme

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Belen non si nasconde più, eccola mano nella mano col suo nuovo fidanzato: così riparte da Gaetano

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