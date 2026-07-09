Belen in vacanza a Corfù spunta il patto segreto col nuovo fidanzato Gaetano

Da dilei.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è in vacanza a Corfù con il nuovo fidanzato, Gaetano Fidanzati, un personal trainer. La showgirl argentina ha confermato la relazione a fine giugno. Dopo mesi difficili, sembra aver ritrovato serenità. La coppia è stata vista insieme sull'isola, dove si sono mostrati molto complici. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma gli scatti pubblici testimoniano il legame tra i due.

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Dopo mesi decisamente poco facili, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato quella serenità che da tempo cercava. L’estate della showgirl argentina ha il sapore di un nuovo inizio e porta il nome di Gaetano Fidanzati, il personal trainer con cui, a fine giugno, ha deciso di uscire allo scoperto. Niente fotografie rubate o indiscrezioni affidate ai paparazzi. Questa volta è stata la stessa 41enne a scegliere di raccontare la sua storia d’amore, condividendo sui social immagini e video della vacanza di coppia a Corfù. Tra giornate al mare, allenamenti insieme e sorrisi complici, il messaggio è chiaro: la relazione procede senza più il bisogno di nascondersi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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