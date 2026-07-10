Chi batte questa Francia?

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Francia ha vinto 2-0 contro il Marocco nel primo match dei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio. La squadra ha dominato l'incontro, grazie a un attacco forte e a una difesa solida. La partita si è svolta senza cambi di risultato nel secondo tempo. La vittoria permette alla Francia di avanzare nella competizione, mentre il Marocco esce dal torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha gli attaccanti migliori e pure in difesa è molto forte: contro il Marocco ha dominato, e anche per le prossime avversarie sarà dura Nella prima partita dei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio la Francia ha battuto per 2-0 il Marocco. È stata una vittoria notevole sia perché la Francia è di nuovo in semifinale (negli ultimi due Mondiali è arrivata prima e seconda), sia per come ha giocato: dominando contro il Marocco, una delle nazionali più forti al mondo. Finora la Francia ha vinto 6 partite su 6, nella fase a eliminazione diretta non ha ancora subito gol e i suoi attaccanti per qualcuno sono «di un altro pianeta». All’esordio nei gironi contro il Senegal, la Francia giocò bene, ma si dimostrò anche una squadra imperfetta, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

chi batte questa francia
© Ilpost.it - Chi batte questa Francia?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Kylian Mbappe Goal | France 3-0 Sweden | FIFA World Cup 2026™

Video Kylian Mbappe Goal | France 3-0 Sweden | FIFA World Cup 2026™

Notizie e thread social correlati

Tra pioggia e fulmini la Francia batte l'Iraq 3-0La Francia ha vinto 3-0 contro l'Iraq nella seconda giornata del girone I dei Mondiali 2026, assicurandosi un posto nei sedicesimi di finale.

La Francia batte anche il Marocco, è in semifinaleLa Francia ha battuto il Marocco e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali.

Temi più discussi: Mondiali 2026: Francia batte il Marocco, gol di Mbappé-Dembélé; Francia senza ostacoli: batte 2-0 il Marocco ed è in semifinale; Mondiali, in campo Francia-Marocco: è la prima partita dei quarti di finale. Risultati in diretta; Al via i quarti, c'è Francia-Marocco: il programma del 9 luglio.

chi batte questa franciaChi batte questa Francia?Ha gli attaccanti migliori e pure in difesa è molto forte: contro il Marocco ha dominato, e anche per le prossime avversarie sarà dura ... ilpost.it

Francia al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendereTra i pali la grande certezza continua a essere Maignan. Inamovibile titolare per Deschamps, il portiere rossonero è sia uno dei portieri più affidabili dell'intera competizione, sia un profilo con ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web