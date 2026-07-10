Chi batte questa Francia?

La Francia ha vinto 2-0 contro il Marocco nel primo match dei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio. La squadra ha dominato l'incontro, grazie a un attacco forte e a una difesa solida. La partita si è svolta senza cambi di risultato nel secondo tempo. La vittoria permette alla Francia di avanzare nella competizione, mentre il Marocco esce dal torneo.

Ha gli attaccanti migliori e pure in difesa è molto forte: contro il Marocco ha dominato, e anche per le prossime avversarie sarà dura Nella prima partita dei quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio la Francia ha battuto per 2-0 il Marocco. È stata una vittoria notevole sia perché la Francia è di nuovo in semifinale (negli ultimi due Mondiali è arrivata prima e seconda), sia per come ha giocato: dominando contro il Marocco, una delle nazionali più forti al mondo. Finora la Francia ha vinto 6 partite su 6, nella fase a eliminazione diretta non ha ancora subito gol e i suoi attaccanti per qualcuno sono «di un altro pianeta». All’esordio nei gironi contro il Senegal, la Francia giocò bene, ma si dimostrò anche una squadra imperfetta, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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