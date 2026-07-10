Prima avventura da allenatore in Italia per Alessandro Diamanti, presentato questa mattina come nuovo tecnico del Cesena. A introdurlo, il direttore generale Corrado Di Taranto e il direttore sportivo Andrea Mancini. "Entusiasmo, energia, determinazione, garra, sono tutte le qualità che ho sempre avuto da giocatore ed è quello che porterò con me da allenatore", ha spiegato Diamanti. "La scelta di Cesena è anche legata a una piazza calda e di grande passione, cercherò di dare principi forti alla squadra"., Poi una battuta sulla tesi "Sana Follia" con cui si è laureato al corso da allenatori di Coverciano: “La sana follia è un modo di pensare.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cesena, Diamanti si presenta: "Porto sana follia e tanta garra in una piazza calda"

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Cesena announce Alessandro Diamanti as the new coach reddit