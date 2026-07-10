cercare casa i paesi meno cari mesola nemmeno 600 euro paradiso del delta a basso costo

Notizia in breve

Il prezzo medio per cercare casa a Mesola, nel Delta del Po, è sotto i 600 euro al metro quadro. Il paese conta circa 6.000 abitanti e si distingue per il castello e le dune fossili. Ogni anno si tiene la sagra dell’asparago, che richiama visitatori locali e turisti. La zona è nota per i bassi costi immobiliari e la campagna circostante.