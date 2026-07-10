Cercare casa i paesi meno cari Mesola nemmeno 600 euro Paradiso del Delta a basso costo
Il prezzo medio per cercare casa a Mesola, nel Delta del Po, è sotto i 600 euro al metro quadro. Il paese conta circa 6.000 abitanti e si distingue per il castello e le dune fossili. Ogni anno si tiene la sagra dell’asparago, che richiama visitatori locali e turisti. La zona è nota per i bassi costi immobiliari e la campagna circostante.
C’è il Castello, poco più di 6mila abitanti, le antiche dune fossili. E c’è anche, ogni anno, la sagra dell’asparago che qui ha un po’ la sua patria. Mesola, sconfinata pianura del Delta, paradiso a basso costo. E’, nella nostra provincia, il paese più economico dove comprare casa. Un metro quadro costa 579 euro, meno 18,3 rispetto al 2025. Questa classifica – la lista dei 25 comuni meno cari dove comprare casa in Emilia-Romagna – è stata stilata dall’Ufficio studi di Idealista, responsabile Vincenzo de Tommaso. Che così sintetizza. "I valori più bassi – spiega – si concentrano nell’Appennino piacentino e nella provincia di Ferrara, mentre i prezzi più alti restano nella riviera romagnola (Riccione, Cervia, Misano) e nella città capoluogo, Bologna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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