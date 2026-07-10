Ceramica e società Quella ’rivoluzione’ che passò dal design

La ceramica è diventata un fenomeno di tendenza, con corsi dedicati e un crescente interesse per il suo utilizzo nella decorazione domestica. Il concetto di mise en place, ormai considerato un’arte, valorizza la disposizione di oggetti in ceramica come elemento estetico quotidiano. Questa evoluzione riflette un rinnovato apprezzamento per la bellezza e la funzionalità degli oggetti in ceramica, che oggi trovano spazio in ambienti domestici e sociali come simbolo di stile e cura dei dettagli.

Quanto piace oggi la ceramica! Quanto è di moda fare corsi di ceramica! Che fascino emana il concetto di mise en place, ormai considerato una vera forma d’arte con affinità a una mise en scene che dona bellezza alla quotidanità. Eppure c’è stato un tempo in cui è stata rivoluzionaria e ha permesso di dar voce a tante artiste, sullo sfondo della lotta per la parità dei diritti. Una storia di cui si vuole sapere di più, non c’è dubbio, e che il Mic di Faenza ci permette di esplorare, grazie alla mostra Nordic Table Design. Una silenziosa rivoluzione femminile (1900-1970) a cura di Fabia Masciello, visibile fino al 10 gennaio 2027. Presenta... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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