Centro di raffrescamento a Opera | Così gli anziani possono respirare
Un centro di raffrescamento, un grande locale climatizzato, è stato aperto a Opera per offrire un rifugio a anziani e persone fragili durante le ondate di calore. Il luogo permette loro di respirare meglio e di trovare sollievo dal caldo intenso delle estati torride. La struttura è a disposizione dei cittadini, che possono accedervi per alleviare i disagi legati alle alte temperature.
Si chiama "centro di raffrescamento" ed è un grande locale climatizzato, messo a disposizione dei cittadini, in particolare anziani e fragili, per alleviare i disagi causati da estati torride e ondate di calore. A Opera ne esiste uno, nella sede locale della Croce Rossa, al civico 2 di via Giovanni Marcora. "Attrezzato con un impianto climatizzato all’avanguardia, alimentato anche dal fotovoltaico, il Centro viene aperto in concomitanza di particolari iniziative socio-formative e ogniqualvolta venga diramata un’allerta meteo da bollino rosso, con ondate di calore intense – spiega Danilo Esposito, vicepresidente del Comitato Sud Milanese della Croce Rossa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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In seguito alla situazione in atto è aperto presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato Dell’Area Sud Milanese situata in via Marcora 2 il Centro di Raffrescamento per accogliere eventuali cittadini vulnerabili. Per informazioni 02-57603372 #UnItaliaCh facebook
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