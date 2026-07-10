Centro di raffrescamento a Opera | Così gli anziani possono respirare

Notizia in breve

Un centro di raffrescamento, un grande locale climatizzato, è stato aperto a Opera per offrire un rifugio a anziani e persone fragili durante le ondate di calore. Il luogo permette loro di respirare meglio e di trovare sollievo dal caldo intenso delle estati torride. La struttura è a disposizione dei cittadini, che possono accedervi per alleviare i disagi legati alle alte temperature.