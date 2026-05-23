Una casa con 2 anni di stipendio | la mappa delle città ideali e dove non bastano cent' anni di mutuo

Notizia in breve

In molte grandi città, il prezzo di una casa equivale a circa due anni di stipendio, rendendo difficile l’acquisto per molti residenti. I costi degli affitti sono saliti significativamente, mentre i salari sono rimasti stabili e il potere d’acquisto è diminuito a causa dell’inflazione. Questa situazione rende sempre più difficile permettersi una casa senza dover ricorrere a mutui molto lunghi.