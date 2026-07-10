Cena a scrocco la fuga dura poco | riconosciuto e denunciato

Un uomo di 30 anni, di origini macedoni e residente in provincia di Ancona, è stato denunciato dopo aver cenato in un ristorante senza pagare il conto e aver tentato di allontanarsi. La fuga è durata poco e il trentenne è stato riconosciuto e fermato. È stato accusato di insolvenza fraudolenta e portato alla procura.

Caldarola (Macerata), 10 luglio 2026 – Si allontana dal ristorante dopo aver cenato senza pagare il conto, ma la sua fuga dura poco. A finire nei guai, denunciato alla procura per insolvenza fraudolenta, un trentenne di origini macedoni residente in provincia di Ancona che attualmente abita a Belforte. È stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. E’ successo nel bar trattoria Valleverde a Pievefavera. Il fatto è avvenuto nel bar-trattoria Valleverde a Pievefavera, frazione di Caldarola. La sera del 31 maggio il giovane, dopo aver cenato negli spazi esterni del ristorante, si era dileguato senza saldare il conto, 52 euro. Quando il titolare se ne è accorto, non ha potuto fare altro che denunciare l’episodio ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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