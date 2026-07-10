Il Newcastle sta per acquistare uno dei protagonisti dei Mondiali, dopo aver ceduto Tonali e Gordon. La trattativa si aggira sui 60 milioni di euro. Nel frattempo, il Real Madrid ha incassato oltre 100 milioni dalle cessioni di ex giocatori, che non hanno più vestito la maglia dei Blancos negli ultimi due anni.

Newcastle protagonista sul mercato. Dopo le cessioni milionarie di Tonali e Gordon, i Magpies stanno per acquistare uno dei calciatori rivelazione dei Mondiali Si è scritto nelle scorse ore di un Real Madrid che ha incassato oltre 100 milioni dalle cessioni di ex canterani che non hanno indossato la maglia dei Blancos nell’ultimo biennio. Nico Paz, Mario Gila, Alex Jimenez, Alvaro Rodriguez e Victor Munoz hanno fruttato circa 115 milioni grazie a percentuali sulle future rivendite o clausole di recompra. (Ansa) – calciomercato.it Meglio del Real ha fatto il Newcastle con le cessioni di Anthony Gordon al Barcellona (circa 80 milioni) e di Sandro Tonali, passato al Tottenham per 116 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calciomercato.it - Ceduto Tonali, ecco il colpaccio del Newcastle: 60 milioni per la rivelazione dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Howe: Tonali committed to Newcastle amid reported Arsenal interest

Notizie e thread social correlati

Tonali, addio Newcastle: c'è una big pronta a offrire 100 milioni. Ecco le quoteUn club di grandi dimensioni sta preparando un'offerta da 100 milioni di euro per il centrocampista della Nazionale, attualmente al Newcastle.

La prima sfida di D’Amico: 60 milioni di plusvalenze per i parametri Uefa. Ed ecco chi può essere cedutoIl nuovo direttore sportivo deve vendere giocatori entro il 30 giugno per generare circa 60 milioni di euro di plusvalenze, in conformità con i...

Argomenti più discussi: Tonali al Tottenham e Cellino riattiva la matricola del Brescia: ecco perché e quanto incassa; Quenda al Chelsea: oltre 50 milioni di euro per un classe 2007; Tonali al Tottenham, affare fatto. Prezzo da record: è l’italiano più costoso di sempre. E il Milan gode…; Tottenham, Tonali ma non solo: già spesi quasi 300 milioni sul mercato. Il piano di De Zerbi e chi può partire.

Tonali al Tottenham, ecco quanto incasserà il MilanAnche il Milan fa cassa dalla cessione di Tonali dal Newcastle al Tottenham di Roberto De Zerbi. Ecco quanto incasserà ... msn.com