Cecilia Rodriguez ha commentato con entusiasmo il modo in cui Ignazio Moser si sta comportando come padre di Clara. La showgirl ha detto che il marito ha superato le sue aspettative e che dimostra di amare profondamente la loro bambina. Durante le conversazioni, si percepisce la sua soddisfazione nel vedere Moser coinvolto e attento nel nuovo ruolo di genitore.

La showgirl racconta con entusiasmo come vede il marito nel ruolo di padre Cecilia Rodriguez si mostra felice e partecipe quando si parla di Ignazio Moser nel nuovo ruolo di padre. A raccontarlo è un video in cui la showgirl risponde a chi le chiede come avesse immaginato il marito accanto al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cecilia Rodriguez promuove Ignazio Moser papà di Clara: "Ha superato le mie aspettative, ama la sua bimba"

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Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e la figlia Clara.

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