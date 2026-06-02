Fuga romantica in montagna per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e la piccola Clara Isabel

Cecilia Rodriguez ha trascorso alcuni giorni in montagna con il compagno e la figlia, lontano dal caos cittadino. La sorella della donna sta affrontando un ricovero ospedaliero, ma Cecilia ha scelto di allontanarsi dalla situazione, dedicandosi a una fuga romantica con il partner e la figlia. La famiglia ha condiviso alcuni scatti della vacanza, senza commenti pubblici sulla situazione familiare.

Sua sorella Belen sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo il ricovero in ospedale degli scorsi giorni ma Cecilia Rodriguez ha deciso di allontanarsi da tutto questo trambusto (e dal caldo cittadino) per godersi qualche giorno in montagna insieme alla sua nuova famiglia.Mamma da neanche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Cecilia Rodriguez, fuga romantica in montagna con Ignazio e la piccola Clara Isabel

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