Il contratto di Mattia Guaglianone con la Roma è stato rinnovato fino al 2026. La notizia ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Guaglianone, giovane promessa del settore giovanile, continuerà a vestire la maglia giallorossa nei prossimi anni. La firma del rinnovo rappresenta un passo importante per il club e il calciatore.

2026-07-10 17:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Mattia Guaglianone ha rinnovato il suo contratto con la Roma. È considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile giallorosso. In grado di giocare come esterno d’attacco, trequartista e centrocampista, Guaglianone era in scadenza. Sulle sue tracce c’erano diversi club di prima fascia sia in Italia sia all’estero. La Roma li ha preceduti blindando il talentuoso sedicenne. Un accordo raggiunto anche facendo leva sulla ferma convinzione, trasmessa al ragazzo, di renderlo uno dei giocatori sui quali si intende puntare con forza per il futuro. Settore giovanile Roma, D’Amico e Margiotta subito al lavoro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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