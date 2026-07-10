Catania autocompattatore in fiamme sulla tangenziale | traffico bloccato e lunghe code
Un autocompattatore dedicato alla raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa. L'incendio ha provocato l’intervento dei soccorsi e ha causato il blocco del traffico, con lunghe code sulla carreggiata. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento sono in corso.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Incendio in direzione Siracusa: intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza la zona. Momenti di forte apprensione questa mattina sulla tangenziale di Catania, dove un autocompattatore utilizzato per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata. L’incendio si è sviluppato lungo il tratto in direzione Siracusa, verso la zona industriale, nelle vicinanze dello svincolo Anas, causando importanti ripercussioni sulla circolazione. Una grande nube di fumo visibile a distanza. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo, visibile anche da lontano, attirando l’attenzione degli automobilisti e dei residenti delle aree vicine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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