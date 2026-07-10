Catania autocompattatore in fiamme sulla tangenziale | traffico bloccato e lunghe code

Notizia in breve

Un autocompattatore dedicato alla raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa. L'incendio ha provocato l’intervento dei soccorsi e ha causato il blocco del traffico, con lunghe code sulla carreggiata. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento sono in corso.