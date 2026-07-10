Caso dei 30 secondi parla l’ex hostess abusata dal suo sindacalista | Ho pagato un prezzo molto alto ho dovuto lasciare il mio lavoro

L’ex hostess abusata dal sindacalista ha dichiarato di aver pagato un prezzo elevato e di aver dovuto lasciare il suo lavoro. Ha aggiunto di non sentirsi felice, ma di provare sollievo per la fine di una vicenda che ha occupato tutta la sua vita negli ultimi anni. La donna ha riferito di aver affrontato conseguenze pesanti a causa della vicenda, senza fornire ulteriori dettagli.

«Felice no, ma c’è il sollievo per quella che spero sia la fine di una vicenda che in questi anni ha riempito tutta la mia vita. Ho pagato un prezzo molto alto». Così Barbara D’Astolto, l’ex hostess che nel 2018 denunciò per violenza sessuale un ex sindacalista, oggi condannato nell’appello bis a Milano dopo due assoluzioni, commenta la sentenza. «Difficilmente è passato un giorno senza che la mia testa andasse a questa vicenda. Non c’è mai stata una giornata in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri», aggiunge. Il sindacalista condannato dopo due assoluzioni. I fatti contestati risalgono al marzo 2018, quando la donna si era rivolta al sindacalista per una vertenza lavorativa. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caso dei "30 secondi", il sindacalista condannato a un anno e due mesi per violenza sulla ex hostess: era stato assolto due volte. «Ho pagato un prezzo molto alto»

«30 secondi» per dire no, condannato il sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess: «Sono sollevata, ma ho pagato un prezzo molto alto»Un sindacalista è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una hostess.

Temi più discussi: Abusi su hostess, caso dei ’30 secondi’: sindacalista condannato in appello bis; Ribaltata la sentenza 30 secondi: sindacalista condannato in appello bis per abusi su una lavoratrice; Jadepuffer è il primo ransomware gestito in autonomia dall'intelligenza artificiale: in 30 secondi supera una difesa; Omicidio a Vieste, 35enne in sella a uno scooter è stato ucciso a colpi di fucile.

Il caso dei 30 secondi: ex sindacalista condannato per violenza sessuale sulla hostessDopo due assoluzioni e l’intervento della Cassazione, è arrivata la svolta nel cosiddetto caso dei 30 secondi: la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto colpevole l’e ... msn.com

Caso dei 30 secondi, condannato a un anno e due mesi il sindacalista: Fu violenza milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il caso 'dei 30 secondi', condanna per violenza nell'appello bisSentenza ribaltata e condanna di un anno e 2 mesi per un ex sindacalista accusato di abusi sessuali su una hostess che lavorava all'aeroporto di Malpenza. L'uomo, 48 anni, era stato assolto due volte ... ansa.it