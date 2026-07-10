Caro energia e super inflazione La Bce | è l’onda lunga della guerra Pesa il blocco di Hormuz

Il prezzo del gas naturale supera i 50 euro al megawattora, segnando un nuovo record. La tensione nel Golfo Persico si intensifica con il blocco di Hormuz, interrompendo le forniture. La Banca centrale europea attribuisce l’aumento all’effetto prolungato della guerra e alla crisi energetica globale. L’inflazione galoppa, alimentata dall’impennata dei costi energetici. La crisi energetica si riflette sui prezzi di beni e servizi, contribuendo all’aumento dei costi per famiglie e imprese.

Milano, 10 luglio 2026 – S’infiamma di nuovo la guerra nel Golfo e le agenzie di stampa battono il primo titolo a effetto: “Il gas sfonda la soglia dei 50 euro “. Misuriamo la febbre dell’economia europea con il termometro del gas (e del petrolio) dal 28 febbraio, calcio d’inizio del conflitto tra Usa e Iran. Il malessere economico è la conseguenza diretta delle guerre (in Iran e in Ucraina) e soprattutto della chiusura dello Stretto di Hormuz. Ma il problema non si ferma alla carenza di gas. Il male oscuro si chiama inflazione, la conseguenza diretta dell’aumento dei prezzi. L’inflazione in Eurolandia potrebbe schizzare al 5% entro fine anno, ha avvisato ieri il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (MES), Pierre Gramegna, al termine dell’Eurogruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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