Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha dichiarato di non voler ingaggiare Kessie e Brahim Diaz. Ha invece menzionato Vlahovic e Dibu Martinez come obiettivi possibili. A due giorni dall'inizio del ritiro estivo, con solo Ekhator come nuovo volto, Carnevali ha sottolineato l'importanza di mantenere calma e realismo nelle trattative di mercato.

Un inno alla calma e al realismo. A poco più di due giorni dall'inizio del ritiro estivo, con il solo Ekhator come volto nuovo, il neo ad e dg della Juve, Giovanni Carnevali manda un messaggio chiaro all'ambiente. "Abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo perché dobbiamo pensare, riflettere, fare le cose senza essere presi dalla frenesia - esordisce a margine della 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia "Sport e non solo" di Santa Sofia -. Stiamo facendo tante valutazioni perché oggi opportunità ce ne sono, ma è anche un mercato difficile perché basta affacciarsi o iniziare a pensare a qualche giocatore e ci sono delle cifre molto molto elevate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carnevali: "No a Kessie e Brahim Diaz. Su Vlahovic e Dibu Martinez..."

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CARNEVALI DAY 1 : SCHEDULE & PRIORITIES BUT DID HE SEE BRAHIM DIAZ & KESSIE AT THE WORLD CUP

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