Capri anticipazioni 10 luglio | Vittoria scopre il tradimento Umberto nei guai

Il 10 luglio a Capri si svela un tradimento: tutta l'isola scopre la relazione tra un uomo e Ines. Vittoria si sente profondamente delusa, mentre Reginella decide di aiutare Helmut. Nel frattempo, Massimo si confronta con Nicola in un momento difficile. Umberto si trova in difficoltà a causa dello scandalo, che coinvolge anche le persone vicine a lui.

Lo scandalo travolge Umberto dopo che tutta Capri scopre la sua relazione con Ines. Vittoria resta profondamente delusa, mentre Reginella decide di aiutare Helmut e Massimo affronta un difficile confronto con Nicola. Le anticipazioni di Capri della puntata di venerdì 10 luglio in onda alle 14:05 su Rai 1 promettono momenti di grande tensione. Vittoria scoprirà finalmente la verità sul tradimento di Umberto con la violinista Ines, mentre il castello di bugie costruito dall'uomo crollerà definitivamente. Nel frattempo, Reginella farà un'importante scoperta sulle condizioni di salute di Helmut e Massimo troverà il coraggio di affrontare il piccolo Nicola con una dolorosa verità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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